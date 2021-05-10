欣陸(3703)旗下三大事業體大陸建設、環境工程及大陸營造營運皆繳出漂亮成績，推升首季稅後盈餘年增率超過35%，每股盈餘為0.58元。

欣陸投控指出，旗下三大事業體本季度的合併營收均較去年同期成長，其中以大陸建設受惠於琢白、寶格及麗格等建案的交屋貢獻，而環境工程受惠高雄市臨海污水處理廠暨再生水廠以及銅鑼科學園區污水處理廠相關水務工程，兩者營運成最顯著也帶動稅後淨利成長35.8%。

欣陸投控指出，至2021年第一季底，營造事業的工程存量為667億元，不動產開發事業尚未交屋的已售房地銷售合約總價為163億元，至於環境工程事業在手合約餘額為405億元。

欣陸投控首季合併營收為63.53億元，較去年同期成長46.4%；營業淨利為6.42億元，較去年同期成長43.4%；稅後淨利為4.81億元，較去年同期成長35.8%，每股盈餘為0.58元。

(時報資訊)