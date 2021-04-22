投資人湧進對經濟復甦最為敏感的股票，緩解了網飛重挫帶來的壓力，周三美股收高，終止連續兩天的跌勢，道瓊指數上漲逾300點，小型股更大漲逾2%。

周三收盤，道瓊工業平均指數漲316.01點或0.93%，為34,137.31點。標普500指數收漲0.93%，為4,173.42點。以科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚1.19%，為13,950.22點。

小型股羅素2000指數大漲2.4%，創3月1日來最大單日漲幅；今年以來漲幅已經超過13%。

標普500指數11大類股中，僅以網飛為首的通訊服務股，以及公用事業股收黑，分別下跌0.28%和0.90%。

對經濟情勢敏感型的價值股上漲1.1%，優於成長股的漲0.8%。

獲高盛調升評級，挪威郵輪（Norwegian Cruise Line Holdings）股價飆升10.32%，領漲經濟解封股，嘉年華（Carnival Corp）收漲6.22%，皇家加勒比遊輪（Royal Caribbean）漲4.45%。

聯合航空（United Airlines）收漲3%，扭轉了前一日的暴跌8.5%。該航空公司連續第5個季度虧損，並表示商務和國際旅行距復甦仍然遙遠。

網飛（Netflix）重挫7%。因疫情引爆的需求開始消退，該串流媒體巨頭前一日公布的訂戶增長力道遠不及華爾街預期。網飛並預估本季將僅增加約100萬個訂戶，亦遠低於市場預期。

Intuitive Surgical Inc業績報喜，股價應聲大漲9.9%，收在891.38美元，創下歷史新高，為標普500指數帶來最大的提振。

Verizon Communications下跌0.4%，該公司首季流失的無線用戶超出市場預期。同業T-Mobile US和AT＆T則上漲。

企業大致公布了穩健的季度財報，但在今年股市屢創歷史高點之後，能帶動市場進一步上揚的企業獲利門檻很高，且大多數分析師都將重心放在上市公司願意提供的展望上。

道瓊指數和標普500指數在上周五創下歷史高點後，今年以來均已上漲11%。

富國銀行全球市場資深策略師Scott Wren表示，看來現在經濟正穩步走在復甦道路上，但和我們的經濟預測相比，當前財報季初期發布的獲利展望似乎較為保守。

到目前為止，已有逾70家標普500指數成份股已發布財報，其獲利平均較市場預期高出23%。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）在連漲兩日後，周三回落至17。該指數在上周跌至14個月新低，但本周二又升破18。

瑞銀投資長Mark Haefele出具報告指出，在疫情發展、通膨走勢和網飛業績令人失望的擔憂籠罩下，市場波動已經加劇。儘管我們預期波動將進一步加劇，但也看好市場將繼續走高，也將恢復類股輪動行情。

(時報資訊)