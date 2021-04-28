柬埔寨疫情趨嚴，封城禁令延後一周至5月5日，成衣股今早股價表現漲跌互現。股王儒鴻(1476)股價拉回較為明顯，跌逾3個百分點，聚陽(1477)、年興(1451)股價則力守紅盤。

柬埔寨疫情趨嚴，柬埔寨政府26日晚間宣布，金邊市及大金歐市區域持續封鎖直至5月5日，原預期在4月28日解封。

儒鴻柬埔寨成衣廠月產能約50萬件，相較總體月產能1200萬件，占比不高，停工僅影響約10萬多件，可透過生產訂單調整、轉至其他廠區支援。聚陽柬埔寨廠停工對4月營收的影響僅低個位數百分點，訂單順延到5月出貨。牛仔褲大廠如興柬埔寨廠區是主要生產基地，產能占比約達75~80%，公司表示，由於封城地區在大金邊區，而年興的廠區大都不是在該區，所以受到影響有限。年興今年品牌客戶的訂單年增約2~3成，同時年興也切入防疫口罩和防護衣生產。

儒鴻與工研院合作的「微生物染料開發與纖維應用」，摘下今年美國愛迪生獎的銀獎。隨著環保意識興起，紡織產業愈來愈重視減廢、減排，國際品牌已經提出目標，要求到2030年，9成以上的產品使用回收再製材料，目前儒鴻有六成的品項已經使用環保回收材質，持續努力中。儒鴻與工研院合作的「微生物染料開發與纖維應用」，是利用微生物代謝路徑，產出多種微生物染料，提高染料生產效率，再結合發酵、分離純化製程，可提供棉、尼龍使用染色，且製程無毒、低廢水。

(時報資訊)