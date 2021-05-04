里昂證券指出，儒鴻（1476）的美系客戶庫存偏低，回補庫存需求將持續發生，拜產品組合轉加，以及產能利用率高於九成、提高生產效率所賜，儒鴻毛利率將有明顯進步，將推測合理股價拉升至前無古人的690元，給予「買進」投資評等。

台系紡織供應鏈第一季見到強勁復甦，上游尼龍、聚酯年增29與10％，服飾則年增16％，延續2020年上半年以來的趨勢。里昂證券最新針對紡織上游供應鏈調查顯示，來自下游布料與服飾的需求依然強勁，不只反映在儒鴻第一季營收強勢表現上，也將推升第二季營運，研判營收可望季增8％、年增62％。

除了供應鏈訪查支持里昂對儒鴻的正向觀點，儒鴻的主要客戶如：Nike、Under Armour、Lululemon等庫存水位都偏低，目前庫存量約低於過去三季平均0～15％，意味直到2021年底前，這些品牌大廠都將持續回補庫存。

同時，基於美國祭出更多刺激政策，其零售銷售也達到2020年5月以來最佳水準，這也是儒鴻營運的有利因子，因此，看好儒鴻不僅第二季營收季增8％，第三季可望持續季增6％。

(工商 )