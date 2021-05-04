台股今日小幅開低後，權王台積電(2330)致力穩盤，大盤盤初一度衝過17300關，但國內爆發社區感染疑慮升溫，漲多賣壓趁機宣洩，不僅摔出月線，盤中更一度下殺至16647.61點、暴跌近575點，近期挾原物料漲價題材掀起一波漲勢的造紙類股也成為空頭箭靶之一，其中，華紙(1905)開盤一小時後打落跌停，榮成(1909)跟跌逾5.5%，正隆(1904)跌4.5%，永豐餘(1907)、士紙(1903)、寶隆(1906)等齊跌逾2.5%，類指重挫逾5.5%，摔下月線。

華紙3月營業收入20.71億元，創28個月來新高，稅後純益1.04億元，每股盈餘0.08元；第一季營業收入54.77億元，稅後純益1.01億元，每股盈餘0.09元，較去年同期轉虧為盈。華紙目前過半營收來自特殊紙，已培養出三大主力產品，包括建材用紙、標籤用格拉斯紙、食安用紙等。股價方面，華紙股價自4月約13.25元起漲，於4月25日盤中寫28.5元波段新高，4月28日追平此紀錄後，已連3日隨大盤回落，今日在大盤重挫之下，下殺跌停、失守月線。

今年以來全球原物料漲聲不斷，造紙業亦持續面臨漲價壓力，法人指出，雖然中國大陸今年開始實施禁廢令，不再進口國際廢紙，但疫情影響歐美廢紙回收難度提高，國際廢紙價格居高不下，漿價也水漲船高，加上運費飆漲等，持續推升原料成本，今年原料與紙價皆呈上漲格局，產品價格仍欲小不易。

(時報資訊)