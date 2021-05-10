美國新出爐的就業數據雖不佳，但市場卻視為利多，因為利率可望保持在目前低點，暫時沒有升高疑慮。因此，也激勵韓股走高大漲。KOSPI指數收3,249.3點，上漲52.1點，漲幅1.63%。同時，韓元升值，韓國公債殖利率也上升。

10日，KOSPI表現氣勢如虹，最後收盤價又創歷史新高，同時也連四日收紅。

7日，美股前個交易日中，道瓊與標普500指數又收新高，因美國就業市場仍然疲弱，投資人臆測美國聯準會為救經濟，將不會貿然升息，股市還是可以有充沛資金活水。

三星電子漲1.59％，半導體同業SK海力士漲0.39％，而現代汽車漲2.46％，三星生物製劑也漲1.49％。

經過9天賣超後，外資終於買超2387億韓元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,113.8韓元，韓元升值0.67％。

韓國3年期公債殖利率上升0.2個基準點至1.139％，而10年期的也上升1.4個基準點至2.137％。

(時報資訊)