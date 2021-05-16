2021年5月12日下午，“牛氣沖天，犢當一面”第三十屆時報金犢獎國際競賽全球校園創意分享會在滁州學院琅琊校區音樂廳舉行，美術與設計學院400餘名師生參加分享會。

參加本次分享會的嘉賓有：

滁州學院美術與設計學院副院長 左鐵峰

滁州學院美術與設計學院黨政辦公室主任 崇蓉蓉

滁州學院美術與設計學院教學秘書 江濤

滁州學院視覺傳達設計系主任 韓之玖

滁州學院廣告系系主任 朱金鑫

北京紅岸廣告有限公司 聯合創始人/時報金犢獎評審委員 馬千里

旺旺中時媒體集團/時報金犢獎組委會代表 張厚煒

時報金犢獎大陸召集人 周智

龍王BPD品牌部 毛啟鈞

(圖／時報金犢獎組委會)

滁州學院美術與設計學院 副院長 左鐵峰

他強調良好的創意是設計的靈魂和核心價值，金犢獎對大學生的學業生涯和職業生涯意義非凡，是鼓勵青年學子從事創新創業的重要途經，是職業生涯的重要起點。希望同學們抓住契機，積極參加，勇於創新，將專業與實際相結合，提高自身能力。

(圖／時報金犢獎組委會)

旺旺中時媒體集團、時報金犢獎代表 張厚煒

他提到金犢獎專業而嚴謹，創意水準高，被業界寓為“青年創意奧斯卡”，是全球華人地區歷史最悠久，覆蓋率最廣的青年創意獎項，金犢獎高度重視青年對創業的作用，為激進同學們在國際比賽中彰顯世界華人青年創意獎項大賽及青年軟實力，金犢獎特邀六個國際重點協會參與賽事而擴大校際和國際參賽交流範圍。

接下來，旺旺中時媒體集團、金犢獎組委會代表張厚煒先生為滁州學院頒發感謝狀，創意分享嘉賓馬千里先生向高校教師代表頒發了榮譽聘書。

(圖／時報金犢獎組委會)

本次活動發佈2021年第三十屆時報金犢獎各項創作命題：旺旺集團廣告設計獎、旺旺周邊商品設計獎、旺旺行銷企劃案獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選app品牌形象廣告設計獎、龍王食品豆力脆品牌形象廣告設計獎、永和豆漿產品形象包裝設計獎、中華昆侖關·海峽兩岸情展現偉大的中華民族精神設計獎、保生大帝文創商品設計獎、山水太行·魅力邢襄邢臺城市旅遊形象設計獎、鮮一杯行銷企劃獎以及我們最新發佈的辛亥革命110周年創作命題。

各單位展出了今年的創作主題，同學們在現場通過命題指導，深入瞭解了每項創作主題的重點。

(圖／時報金犢獎組委會)

(圖／時報金犢獎組委會)

龍王BPD品牌部 毛啟鈞

龍王BPD品牌部毛啟鈞上臺講解企業品牌策略命題，他利用介紹“豆力脆”和“龍王”品牌向同學們說明了創意的重要性，且設計的研發要迎合生活，抓住要點，與時俱進。

(圖／時報金犢獎組委會)

北京紅岸廣告有限公司 聯合創始人/時報金犢獎評審委員 馬千里

他圍繞“獲獎的門道”進行演講，展示了優秀廣告、公益視頻和插畫作品，向同學們強調“慣性思考，創意信仰”的含義，強調獎項對大學生就業有著重要作用，是指路明燈，是突破自我的橋樑。馬千里指出，創意與生活息息相關，設計師要轉換角度去思考，廣告的設計要與產品的品類有共通點，緊密結合。把公益作為創意，置換與洞察相結合，養成見微知著的洞察力，找到路，把好脈，創意才能開花。多用碎片化時間及垂直化思考，用極致的匠心精神去創作。希望同學們能把握機會，不斷挑戰自我。

金犢獎三十周年之際，分享會現場特別舉辦了「經典三十,百座金犢校園創意展」。百件金獎作品進校園，同學們在創意的長河中盡情遨遊。

(圖／時報金犢獎組委會)

(中時新聞網)