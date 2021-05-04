本財報季的業績表現大致樂觀，周一、5月份的第一個交易日，標普500指數和道瓊指數收高，但由於轉向周期股和經濟解封概念股的輪動行情持續發揮作用，部分高漲的成長型股票下跌，使那斯達克指數承壓。

周一收盤，道瓊工業平均指數漲238.38點或0.7%，為34,113.23點，而標普500指數漲0.27%，為4,192.66點。那斯達克綜合指數跌0.48%，為13,895.12點，因科技股在經歷強勁的4月後回落。

標普500指數11大類股中，消費必需品、能源和材料等對經濟情勢敏感的周期股，表現優於成長型股票，如科技股和通訊服務股。能源股指數大漲2.91%，材枓股漲1.53%；科技股指數收跌0.22%，通訊服務股跌0.39%。

標普500指數成分股中，以油田服務公司Baker Hughes大漲8%，漲幅最大。

服飾零售商亦表現強勁，Gap Inc股價大漲7.1%，Foot Locker Inc漲4.1%。

Wedbush Securities股票交易部門常務董事Michael James表示，周一大漲的股票，都是因為經濟重啟的樂觀情緒。

瑞銀私人財富管理公司（UBS Private Wealth Management）常務董事Rod von Lipsey表示，今年以來，價值股跑贏成長股的步伐沒有太大改變。

那斯達克指數收黑，因亞馬遜、Alphabet、臉書和微軟等重量級科技股儘管業績大致報喜，但股價走低。晶片股亦走跌，費城半導體指數收低1.2%。

根據Refinitiv的IBES（Institutional Brokers Estimate System）數據，截至目前為止，標普500指數已有逾半成分股發布財報，其第一季獲利較去年同期成長46%，遠優於4月初預估的成長24%。約87%的上市公司所公布的每股盈餘優於分析師預測。

投銀Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示，這已經是連續第4季企業獲利輕鬆擊敗市場預期，而我認為這波漲勢的強度，以及經濟反彈的力道仍然被低估。

強勁的業績、持續改善的經濟數據、財政激勵措施及聯準會的超寬鬆政策立場為市場提供支撐，帶動標普500指數和那斯達克指數在上周創下歷史新高。

稍早前公布的美國4月製造業指數顯示擴張放緩，可能與供應鏈吃緊有關。疫苗擴大接種和大規模財政激勵措施使被壓抑的需求有如猛虎出柙，使全球供應鏈陷入緊繃。

美國勞動部本周五將公布非農業就業報告，預料將顯示4月新增就業數增加。

個股方面，化妝品公司雅詩蘭黛（Estee Lauder）第三財季營收不如市場預期，終場股價重挫7.9%，跌幅最大。

電商公司Ebay表示，未來對接受加密貨幣抱持開放態度，股價應聲上漲4.2%，在那斯達克100指數中漲幅最大。

T-Mobile、優步（Uber）、Lyft、Square、Peloton和輝瑞將本周陸續公布財報。

(時報資訊)