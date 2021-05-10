美國4月非農就業人口增加26.6萬，預期99.8萬，前值77萬。美國4月失業率6.1%，預期5.8%，前值6%。美新增非農就業報告欠佳緩解了華爾街對通膨飆升和聯準會縮減購債的擔憂，美元下跌，上週五美股上漲，漲幅介於0.66至1.49％，美股四大指數短期高檔盤堅。APPLE上漲0.53%，台積電ADR下跌0.15%，日月光ADR上漲4.60%，聯電ADR上漲3.54%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤回穩。

（2）、均線：支撐為17,000點至17,100點，壓力為17,400點至17,500點。

（3）、技術指標：KD開口向下，9日K值小於50，短線震盪整理。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為198點附近，壓力為209點左右，KD技術指標開口向下，9日K值小於50，短線整理。

觀盤重點，觀察台股指數是否能守穩月線，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，我們認為近期選股方向為第一季財報優、4月營收靚、2021年展望佳、電動車、半導體、PCB、金融、運動風、運輸、原物料、高殖利率等。

(時報資訊)