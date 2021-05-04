成衣大廠聚陽(1477)4月份合併營收為新台幣23.46億元，較去年同期增加107.0%。累積前4月合併營收為91.63億元，較去年同期增加26.1%。

法人指出，Gap(美)正在擴張旗下女性運動品牌Athleta版圖，包括加速使用回收再利用及永續性材料以拓展生活風格產品線，且在今夏將正式從美國市場進軍加拿大。供應鏈中具技術與生產優勢的台灣廠商聚將有所受惠。

法人預計未來十年在全球環保趨勢的推動下，運動服產品線的擴展取向，及品牌在電商銷售佔的比上升，都將成為聚陽的結構性驅動力，主因兩家公司具優異研發及產品交付能力，且在東南亞設有多元生產基地。聚陽的產能擴張正處上升週期的初期階段，預期2021年獲利將年增近4成。

聚陽今年營運相當樂觀，營收及獲利將為史上成長幅度最大的一年。客戶端即使是成長力道較弱的客人，也能較去年呈現雙位數增長，前幾大客戶如Target、GAP，皆有三成甚至超越三成以上的成長幅度。

(時報資訊)