被動元件廠—國巨(2327)、華新科(2492)及禾伸堂(3026)公布4月合併營收，其中國巨4月合併營收90.17億元，為2018年9月以來單月新高，華新科4月合併營收為39.48億元，月增5.1%，為2018年11月以來單月新高，禾伸堂則因代理的IC元件緊缺，4月合併營收為14.15億元，月減11.57%。

終端需求持續強勁，國巨及華新科4月合併營收同步攀高，其中國巨4月合併營收為90.17億元，月增3.3%，年成長103.1%，為107年9月以來單月新高，亦是歷年同月新高，累計1到4月合併營收為327.62億元，較去年同期增加126.6%。

國巨表示，4月營收較上月成長，主要是因大中華廠區的產能利用率逐步提升、客戶訂單需求強勁所致；公司整體營運穩定且終端市場需求強勁，大中華廠區的產能利用率亦持續提升中，今年營運可望維持往年趨勢逐季成長至第3季，不過，全球疫情未緩解，且國際貿易爭端的不確定性高，公司將審慎樂觀應對業績及營運展望。

受5G應用、雲端及筆電遊戲機需求挹注，華新科4月合併營收39.48億元，月增5.1%，年成長45.1%，為2018年11月以來單月新高，累計1到4月合併營收為144.11億元，較去年同期增加58.5%。

華新科第1季合併營業收入為105.05億元，年成長64.6%，營業毛利為30.84億元，年成長84%，單季合併毛利率為29.36%，營業淨利為21.26億元，年成長1.11倍，稅後盈餘為19.69億元，年成長2.02倍，單季每股盈餘為4.06元。

華新科表示，終端客戶需求強勁，目前產能滿載，訂單能見度已達第3季，第2季營運可望有不錯表現。

禾伸堂4月合併營收為14.15億元，月減11.57%，但年成長10.39%，累計1到4月合併營收約58.22億元，較去年同期增加30.9%。

禾伸堂表示，4月營收較3月份減少主要原因是代理的半導體產品供應緊缺影響銷售，4月MLCC銷售持續暢旺，工廠產能滿載，公司將持續關注並妥善因應，為客戶提供高效的產品與服務。

(時報資訊)