台鐵太魯閣號出軌造成重大傷亡案件，富邦產險表示，第一時間啟動重大事件緊急應變機制，在主動清查比對傷亡名單，提供保戶即時協助與關懷，截至4月6日共計有8位富邦產險保戶不幸身故、17位保戶受傷，初步統計傷害險身故保險金602萬元、「大眾運輸工具意外事故增額保障」2,200萬元及信用卡之旅平險約3,000萬元，預估理賠總額逾5,800萬元，6日已快速理賠給付800萬元理賠金。

富邦產險表示，在該事故發生後，立即成立0402重大事件緊急應變任務小組及臨時服務櫃台，提供客戶諮詢及理賠服務，並動員理賠及業務員人員比對傷亡名單，主動連繫保戶及其家屬，提供關懷與協助，截至6日下午3時，已透過快速理賠程序給付身故保險金100萬及「大眾運輸工具意外事故增額保障」700萬，富邦產險將持續關懷保戶及家屬，儘速完成各項理賠事宜。

富邦產險表示，面對無法預期的意外風險，民眾除了可以透過投保旅行平安險及個人傷害險來轉移風險外，也可選擇加保「大眾運輸工具意外事故增額保障」，藉此提高保障額度、為自己與家人建構完整的防護規劃。富邦產險保戶或與民眾若需諮詢或理賠協助，可撥打富邦產險24小時客服專線0800-009-888，將有專人儘速提供服務。

(工商 )