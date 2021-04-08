羅姓男子在網路上認識蔡姓女子，明知蔡女已婚，卻仍發生7次性關係，因而遭蔡女丈夫提告求償80萬元。羅男開庭時說，自己還在念研究所，人生經歷相對單純，遇事難免思慮不周，希望酌減賠償金額，台北地院審酌後，判羅男應賠30萬元，可上訴。

蔡夫提告主張，他與蔡女2018年11月間結婚，婚姻關係迄今仍在，羅男透過聊天室認識蔡女後，竟與蔡女發展出超過正常男女交往的情誼，2020年7月31日在新北市三重大都會公園的廁所內親吻、愛撫、口交後，2人8、9月間又6度到旅館或羅男租屋處發生性行為，嚴重侵害他的配偶權，故求償精神慰撫金80萬元。

羅男承認與蔡女發生性行為7次，表示是在匿名聊天室上認識蔡女，時間不到3個月，並非一開始就抱持侵害蔡夫配偶權的意思，他年僅24歲，尚在研究所就學，人生經歷相對單純，遇事難免思慮不周，又因經濟能力有限，名下無任何不動產，80萬元金額實在太高，他無法支付。

法官認為，羅男承認侵害配偶權，足認已破壞蔡夫的婚姻關係，審酌雙方身份地位及情節輕重後，酌減賠償金至30萬元。

(中時 )