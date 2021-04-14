都是假的！壽司郎3月17、18日舉辦促銷活動，名字中有鮭魚的人可免費用餐，而一名清大學生PO文自曝改名為「洪鮭魚」，還開放揪團吃鮭魚，當初的貼文引發熱議，如今洪鮭魚本人卻坦言，改名字的事情是假的，身分證是P圖出來的，這些不過都是他的社會觀察實驗，並表示近日將舉辦行為藝術展，讓網友大呼被騙了。

就讀清華大學的男學生洪以諾在個人臉書坦承，先前改名成「洪鮭魚」的事情是假的！自從「改名」之後，他在網路與現實生活中都得到許多的關注，有人欣賞他的行動力，也有人罵他衝動無知，也有很多人私訊他說想吃壽司。

洪以諾透露，他改名的舉動被Youtuber邀請拍片，甚至還在外媒的報導中被提到，收到許多人的私訊之後，他通通都沒有回覆，因為他根本沒有改名，「那個身分證是我P圖出來的！這是我的實驗，我的網路⧵社會觀察實驗。」

洪以諾也說，他認為這場實驗非常成功。他觀察到許多年輕人常嘲笑中老年人缺乏媒體識讀的能力，容易被假訊息所影響，然而藉由這次的社會實驗，他希望大家可以回想自己當初看到假身份證識的第一反應，是不是也不經查證就信以為真？

洪以諾表示，「藉由親自捏造假訊息並戳破，是想要反映當下並戳破幻象。」他想引導大家思考媒體在這個事件中所扮演的角色，以及自己是如何面對這樣的資訊。

洪以諾表示，他將在周四（16日）至下周一（19日）舉辦行為藝術展，分享他觀察網路與社會的小心得，引發網友討論，「伏筆大師」、「細思極恐」、「太扯！被騙得團團轉欸」、「鮭魚之鬼吧」、「天才小釣手」、「大師」、「壽司郎行銷部門應該給你獎金」、「值得一探究竟」。

另也有人歪樓表示，原PO首先要教大家的應該是P圖的技巧吧？這真的太厲害了，大家應該完全都沒有看出來；另有網友也指出，難怪當初私訊原PO的時候，就只有獲得與貼文相同的兩張照片。

日本迴轉壽司店壽司郎辦促銷活動，只要名字中有「鮭魚」兩字者就能免費吃壽司，而洪以諾3月16日在臉書發文表示，活動明（3/17）開始，今天（3/16）就先跑去吃了，接著便羅列出8個鮭魚壽司團，開放網友留言報名，吸引逾千人按讚留言，貼文也被分享400多次。

(中時新聞網)