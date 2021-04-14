3年前擔任台北市工務局衛生下水道工程處技工的傅彥斌，進行廠站與災難設備維護標案時，收受廠商賄賂4萬元，台北地院將他判刑2年，緩刑3年並向公庫支付新台幣30萬元，台灣高等法院維持原刑度，但諭知沒收犯罪所得4萬元。可上訴。

傅男負責北市衛工處「場站暨災防設備操作維護案」的履約管理及驗收事項，廠商為了迅速完成維護案的陳報資料核備、估驗計價審定與核銷撥款流程，竟在北市衛工處旁之超商門市與傅男碰面，請求他加速請款流程。

傅男先收了廠商的賄款3萬元後，幫忙加速請款，後來廠商得知部分款項已按先前約定加速簽核完成等候撥款，於再交付1萬元賄款予傅男。

高院斥責傅男貪圖不法之財物，破壞官箴，但考量他犯後坦承犯行，並繳回全部犯罪所得，確有悔意，依不違背職務收受賄賂罪判刑2年，他因坦認犯行且將賄款4萬元繳回，堪認其悔意甚殷，諭知緩刑3年，並應於本判決確定之日起2年內向公庫支付30萬元。

(中時 )