社群網站龍頭臉書（Facebook）今天表示，他們將在臉書新增Podcast服務，並有類似暴紅的語音社交軟體Clubhouse的「直播錄音室」（live audio rooms）功能問世。
法新社報導，臉書應用程式（App）主管席莫（Fidji Simo）在網路上的一篇文章說：「我們認為，如果讓許多音訊格式交織在一起，那會產生特殊的魔力，讓文字、語音、影像匯流也是如此。」
臉書計劃把語音服務帶進社群媒體中，是為了防止用戶都流到Clubhouse那裡去。
臉書發現，從在臉書使用視訊通話，到利用WhatsAPP Messenger傳送語音訊息，使用者都有穩定的成長。
臉書這個矽谷巨擘正在開發新的音檔創作工具，席莫形容那「就像口袋中有間錄音室」。
席莫表示，這些工具可讓人創作簡短的語音片段，內容可以是笑話、奇人軼事，或是靈光乍現的想法。
席莫說：「我們都堅信短語音的力量，但我們同樣也知道，有些故事和對話，值得花上更多時間闡述。」
臉書表示，在推出Podcast功能時，臉書將擴大與串流音樂平台Spotify的合作，讓使用者可以分享並收聽Podcast。
臉書也計畫開始測試Live Audio Room，預計將在年中向所有使用者推出。
(中央社)
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