英格蘭足壇聯手發起抵制社群網路，以英格蘭足總、英超、女足聯賽為首，幾乎全部的職業足球聯盟都參與行動，他們將在4月30日至5月3日期間關閉全數的臉書、推特、Instagram帳號！發起抵制行動的原因是社群網路充斥針對球員的種族歧視攻擊，這些社群平台卻沒有善盡把關責任。

Art can be powerful, but we strongly disagree with the use of monkeys as images in the fight against racism and were surprised by the total lack of consultation. @SerieA_EN pic.twitter.com/M7wFjhsfj2 — AC Milan (@acmilan) December 17, 2019

今年2月，英格蘭足總發函給臉書執行長祖克伯(Mark Zuckerberg)、推特執行長多爾西(Jack Dorsey)，要求他們阻擋、過濾種族歧視內容。「我們無法接受英格蘭足球成為種族歧視者的日常攻擊目標，並且這些人都沒有受到實際的制裁。我們呼籲社群平台盡速做出調整，也會與政府合作強化網路安全法規。」」

在歐洲足壇，歧視黑人球員的主要語詞是「monkey」，具體行為就是觀眾一起學猴叫，或是在網路貼出猿猴圖片。瑞典服飾商H&M曾在商品網頁以黑人小孩為模特兒，加上「叢林裡最酷的一隻猴」做為廣告詞，引起巨大爭議。義甲有畫家繪製3張猿猴肖像畫，象徵我們大家都是猿猴，別再互相歧視，但他畫出猴臉就已經犯了大忌，因此也遭到譴責。

英格蘭足總的方案是透過國會立法向社群平台施壓，他們向英國政府力倡的網路安全法案，其中包括對把關不力的社群平台祭出以年度營收10%為上限的罰款，最嚴重將徹底從英國逐出這些平台。土耳其國會去年7月已通過類似的法案，只不過他們是用來防堵民間批評總統和政府的言論。

(中時新聞網)