就算「小飛俠」布萊恩都過世1年多了，他的不少「事蹟」才逐漸被爆出來！湖人女老闆珍妮巴斯日前透露，「當我們備戰2008-09年球季時，布萊恩把北京奧運金牌掛在保羅蓋索置物櫃上面。」蓋索也轉發這則爆料，且寫著，「是的，他真的這樣做了！」

回顧2008年北京奧運男籃賽事，當年布萊恩率領詹姆斯、韋德、安森尼等球星，目標搶回失去8年的奧運男籃金牌，結果雖在金牌戰小遇亂流，仍以118比107擊退保羅蓋索領軍的西班牙摘金，布萊恩證明美國男籃仍是當時世界最強球隊。

布萊恩這種把奧運金牌掛在保羅蓋索置物櫃上的做法，無疑是想刺激起蓋索的高昂鬥志與好勝心態，畢竟在2007-08年球季總冠軍賽，布萊恩與保羅蓋索領軍的湖人，無奈以2比4輸給當時擁有賈奈特、皮爾斯、雷艾倫等球星的塞爾提克。

結果布萊恩的做法很有效，因為接下來兩個球季(2008-09年、2009-10年球季)，湖人分別在總冠軍賽擊退魔術、塞爾提克，漂亮完成2連霸壯舉，但布萊恩跟保羅蓋索之間關係仍很密切，去年1月布萊恩墜機身亡，傷心欲絕的蓋索更把自己剛出生的女兒命名吉安娜悼念。

(中時 )