Aww Damn! I was headed there to watch our game tonight and have a drink! Welp. 🥴 https://t.co/RRfRksjckM — LeBron James (@KingJames) April 24, 2021

先前湖人「小皇帝」詹姆斯發推公布一名開槍打死15歲黑人女孩的俄亥俄州警察照片，引發很大爭議，他也隨即刪除推文，前美國總統川普趁機批評詹皇是種族主義者，一名俄亥俄州的酒吧老闆25日表達支持川普觀點，更嗆聲除非NBA開除詹皇，否則他的酒吧不再播放球賽。

沒想到詹姆斯看到自己家鄉的酒吧老闆如此跟他嗆聲，隨即發推嘲諷，「真是該死！我原本想在今晚去那裡喝一杯，順便看我們的球賽呢！」想也知道他的回應擺明不可能成真，因為湖人今天作客達拉斯客場出戰獨行俠，詹皇當然也坐鎮場邊。

先前川普「刻意」發表聲明，強調詹姆斯應該把注意力放在籃球上，而不是引發NBA的毀滅，NBA才剛創下史上最爛收視率，「他的種族主義帶來分裂，相當可惡、無禮且具侮辱性，他可能是一名偉大的籃球員，但他從未做任何事情來團結我們國家。」

面對川普與民眾指責自己煽動針對警察的暴力，詹姆斯也再次發推，「我討厭看到黑人被警察殺死，我刪除那則推文，因為它被用來製造更多仇恨，這並非關於一名警察，而是整個警察體系，他們總是用我們的話製造更多種族主義，我對那個女孩的事情仍然耿耿於懷。」

（喝酒過量，有害健康）

（酒後不開車 開車不喝酒）

(中時 )