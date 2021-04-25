Anthony Davis’ minutes restriction will be increased to 25 tonight, Lakers coach Frank Vogel said. Plan is for him to be available to finish game. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) April 24, 2021

看來湖人陣容完整到齊的日子已經不遠了！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基25日爆料，右腳踝高位扭傷的「小皇帝」詹姆斯，有望下周宣告傷癒復出，至於才剛復出打了1場的「一眉哥」安東尼戴維斯，今天上場時間限制增到25分鐘。

其實早在沃神爆料之前，湖人助教潘佩西就在IG預告，「下一個回歸的將是詹姆斯，在場邊聽取他的建議雖然很好，但這種情況已經夠久了。」代表詹皇確實距離重新上場打球日子越來越近，他在3月21日出戰老鷹時，不慎造成右踝扭傷。

根據當時詹姆斯受傷時，《The Athletic》權威記者查拉尼亞預估詹皇至少必須休息4到6周，如今剛好已經來到第5周，詹皇確實差不多下周就可回歸，不過36歲的他，這次歷經這麼久的恢復期間，不知道他重新上場的狀態會如何。

至於前役復出打了17分鐘，只拿4分、4籃板的安東尼戴維斯，今天上場時間將從原本的15分鐘限制，變成25分鐘限制，依照湖人總教練佛格的計畫，他希望能讓一眉哥最後關頭還能上場結束比賽，今天的上場時間該怎樣安排備受關注。

(中時 )