根據《ESPN》記者托瑞絲29日搶先爆料，由於湖人「小皇帝」詹姆斯右腳踝高位扭傷出現積極恢復反應，預計將在5月1日主場出戰國王或5月3日主場遭遇暴龍宣告傷癒復出，托瑞絲強調5月3日機率較大，但湖人總教練佛格仍然三緘其口。

佛格在29日湖人與巫師賽前表示，一切都要等詹姆斯本人與醫療團隊跟他確定何時傷癒復出，「當他準備好出戰，他就會上場比賽，他們會告訴我他何時可以準備好了。」詹姆斯是在3月21日出戰老鷹時，遭到索羅門希爾撲倒造成腳踝受傷。

「詹姆斯跟醫療團隊每天都在討論這件事，也在每天觀察他的恢復進度，我想當他準備就緒，他就可以出賽，」佛格表示，「至於我們最後兩周將面對4次背靠背賽程能打幾場比賽，就要等到他真正復出之後，我們才有辦法回答這個問題。」

湖人傷兵問題最近日漸趨緩，「一眉哥」安東尼戴維斯傷癒復出之後表現越來越穩定，波普、麥修斯、卡魯索等人雖有傷勢狀況，卻都不太嚴重，接下來就等詹姆斯正式回歸，才能看出這支加入德拉蒙的衛冕軍湖人，到底能有多少衛冕實力？

(中時 )