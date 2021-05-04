失誤誤事！味全守備出現兩次瑕疵，也付出代價讓中信先馳得點

味全龍在澄清湖主場迎戰中信兄弟，兩邊派出的先發投手徐若熙、加百利在賽前勝投都還沒開張，此戰5上兄弟趁對手失誤拿下2分後便一路領先到最後，徐若熙總計5局失2非自責分，加百利此戰發威，8局只被敲2安、無失分，繳出來台代表作，最後兄弟7比2戰勝味全，加百利先發第8場終於拿到首勝。

前4局雙方都沒有分數進帳，第5局兄弟才趁味全龍內野瑕疵加失誤攻下2分，徐若熙先對陳文杰保送，下一棒王勝偉想做犧牲觸擊，不料味全三壘手吳東融出現守備瑕疵，王勝偉靠野選安全上壘，接下來江坤宇敲出游擊方向滾地球，味全龍再度發生失誤，曾傳昇大爆傳讓兄弟攻下2分。

徐若熙投完5局就退場，他只被敲2安，但因隊友失誤而失2分非自責分，另有4次三振，最快球速153公里，這是他本季第2場投滿5局，用球數81球為本季新高。

6上味全龍換投劉家愷，他連丟2保送就退場換伍鐸接手，但又連被潘志芳、陳家駒敲安，一舉攻下3分擴大領先。7上兄弟持續進攻，江坤宇敲安上壘後，詹子賢、陳子豪連續2支二壘打再添2分，兄弟以7比0領先。

兄弟洋投加百利前面7場先發吞4敗，面臨期中考危機，他這次對味全龍繳出相當優異的壓制力，先發8局只被敲2支零星安打，首度先發退場時無失分，只有1保送，另有8次三振，投8局、用113球都是來台新高。

味全龍在9上攻下2分破蛋，但仍無力追趕，最後兄弟以7比2贏球，加百利收下中職首勝，也助中信兄弟奪下本季第20勝，徐若熙雖然沒有自責分，但仍苦吞本季第3敗。

(中時 )