#JIMVP lives for BIG games



26 Pts / 8 Rebs / 11 Asts / 2 Stls pic.twitter.com/tMkYBO1Iv4 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 9, 2021

儘管塞爾提克10日末節展開絕地大反攻，單節轟進40分，可惜他們前3節輸的分數實在太多，最後仍以124比130不敵吉米巴特勒領軍的熱火，不但沒有追近跟熱火，目前位居東區第7的塞爾提克，甚至跟東區第8黃蜂之間勝差只剩1.5場。

打完前3節，熱火取得105比84絕對領先，看來似乎勝券在握，沒想到塞爾提克末節靠著塔圖、佛尼爾、肯巴沃克等人火力，竟然逐漸縮小落後差距到個位數，幸好吉米巴特勒最後56秒貢獻關鍵上籃，接著又是兩罰俱中，終於穩住熱火勝局。

吉米巴特勒貢獻26分、11助攻與8籃板的接近大三元演出，鄧肯羅賓生也拿22分，為了母親而戰的阿德巴約全場5投5中，罰11中10，差點交出完美演出，拿20分、6籃板，熱火目前跟老鷹並列東區第5，且跟東區第4尼克只有1場勝差。

塞爾提克以全場投進7顆三分球、獨拿30分，塔圖也有29分，肯巴沃克18分，史馬特16分，可惜他們仍少傑倫布朗助陣，目前布朗仍因右腳踝扭傷缺陣，也讓塞爾提克頓失一個重要得分點，接下來恐怕快要躲不過要打附加賽的命運。

(中時 )