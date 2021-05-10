華航、諾富特群聚事件已逾30人染疫並暴露出防疫旅館管理漏洞，民眾黨立委邱臣遠表示，上周裁罰出爐，只見中央、地方為了釐清管轄問題互踢皮球，決策過程難道沒有失當？

邱臣遠今（10）日召開「諾富特之亂，民航局慘淪防疫局外人？」記者會，質疑中央流行疫情指揮中心從4月14日縮短機組員居家檢疫時間，再到4月29日諾富特旅館大清空，但身為督導管理權責機關的民航局事前都不知情，「民航局慘淪防疫邊緣人！」更奇怪的是，「過境不入境」的外籍航空機組員與需入境的國籍航空機組員居然在諾富特非防疫旅館（亦即一館）同層混居，民航局到底事先知不知道？如果不知情，那麼「國籍航空公司實施機組人員健康管控強化措施作業原則」形同虛設。

邱臣遠指出，此次諾富特群聚感染案是一連串的失職失能造成，至少有6大破口，包括：降低機組員居家檢疫時間為3＋11決策失當；民航局被當塑膠？關鍵督管角色沒功能」；國籍、外籍航空機組員及一般民眾在非防疫旅館同層混居；開放一般旅館分層分流收受居家隔離者；諾富特確診到清空，空窗期長達9天；疫調資訊不同步，地方無法第一時間有所作為等。

另去年8月為解決防疫旅宿量能不足的問題，指揮中心研議增加分層、分區收受隔離，但據當時報載，相關會議中，六都都表示反對，認為有風險，台北市更是早早質疑；但指揮中心卻信誓旦旦表示落實隔離不接觸訪客及動線分流即可避開風險，邱臣遠表示：「現在諾富特事件用事實打臉。」指揮中心應該徹底檢討、改善現行防疫制度缺失，若不拴緊螺絲，恐釀更大風險。

(旺報 )