吳念庭把握滿壘機會 敲出帶有打點的安打

西武獅隊吳念庭昨日對上歐力士時，滿壘時刻敲出一顆邊線球，原本以為會是安打，不過三壘審判定界外且輔助判決維持原判，吳念庭坦言有些失望，不過今日他再度於滿壘時上場，敲出安打也帶動西武獅攻勢，一度逆轉戰局，只不過歐力士後來居上，最後兩隊6比6握手言和。

吳念庭昨日在7局下滿壘時敲出左外野邊線平飛球，當時2名隊友都回本壘，原本以為會是一支逆轉安，不料三壘審判定界外，經輔助判決後因為「沒有明顯改判依據」維持原判，吳念庭當時表情相當失望。

今日西武獅再戰歐力士，歐力士原本以4比2領先，5局下半西武獅開始反攻，隊友2安加1保送形成滿壘好機會，吳念庭把握住了，他這次沒往邊線打，面對137公里指叉球敲出中間方向安打，且帶有1分打點，下一棒愛斗再敲二壘打，此局西武獅攻下3分，逆轉成5比4。

吳念庭接受日媒採訪時，坦言再次遇到滿壘局面難免想到前一戰，昨天的結果讓他有些失望，不過這次他有把握機會敲安，收到好結果自己也很開心。

6局下半西武獅再靠連續安打攻下1分，不過8局上半失守，被歐力士代打的洋砲羅梅洛(Stefen Romero)轟一發2分彈，歐力士追平後9上又一度攻佔滿壘，結果西武獅投手森脇亮介讓歐力士紅林弘太郎敲出一壘方向滾地球，吳念庭策動雙殺，與捕手合作無間完成3-2-3雙殺守備，漂亮美技讓西武獅沒多丟分，最後兩隊以6比6和局收場。

此戰吳念庭5支1，另有1分打點、1次三振，打擊率2成77，依舊是球隊打擊王。

(中時 )