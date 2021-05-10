徐麗雯（中）飾演的刁民媽媽引起觀眾熱議。（公視、myVideo提供）

陳庭妮劇中帥出新高度。（公視、myVideo提供）

胡釋安（右）因救護車車禍陷入賠償困境。（公視、myVideo提供）

陳家逵（右）在劇中因錯失愛人痛哭。（公視、myVideo提供）

公視、myVideo出品的消防職人劇《火神的眼淚》週末首播第三、四集平均收視創下1.67，收視高峰更達2.02，收視人口達80.31萬人，奪得當日戲劇冠軍寶座，myVideo同步首播更已經累積超過70萬人次瀏覽，為該平台今年上半年台劇首播收視冠軍，Netflix單日排行榜也連續一週保持在前3。劇中溫昇豪破門與否的兩難劇情、醉漢濫用消防救護資源的情形嚴重，讓不少觀眾氣憤難平，網友更點破「比火場更可怕的是刁民」，紛紛搶著留言「上週哭爆，這週看得好氣！」、「這根本台灣刁民實錄大全」等。

由溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷主演消防員所屬的同安分隊，從第一集開始變面臨各種不同的任務，甚至還會遇到酒醉路倒、亂打119、不尊重專業影響消防員駕駛救護車的情形，讓觀眾紛紛表示「拳頭硬了」，更有消防員在網路平台發表：「其實劇情都是我們的日常，幾乎95％相同，還有更誇張的。」而本週收視高點也是引起網路熱議的「消防員破門案件」，劇中苦主溫昇豪也表示：「其實到底是法律條文優先呢？或是人命優先？有時候我們也是很難拿捏，這個灰色地帶就留給觀眾來思考；萬一哪天真的在新聞上看到相關或類似案件，也希望觀眾可以多一些體諒跟理解。」

胡釋安飾演的菜鳥消防員，則是面臨由徐麗雯飾演的媽媽「疲勞轟炸」，要求駕駛救護車時開快車、闖紅燈，因此導致車禍發生，讓他得賠償車禍損失，胡釋安表示：「對剛『出社會』的年輕人來說，這是很大的打擊，很難想像不斷在日常生活中遇到這樣狀況的消防工作，消防員心理素質真的都很強大，超佩服。

另一段頗受熱議的片段為陳庭妮搶救李杏飾演的車禍孕婦，破壞車體進入車內安撫孕婦情緒並現場接生的英勇場面，相當令人動容，林柏宏看完也在社群上分享全家都跟著被逼哭。陳庭妮則表示：「其實在拍攝那場戲時，我內心是非常緊張的，因為現場就只有那一台車，若有任何一個破壞車體動作錯誤造成車子意外損壞，是沒有辦法重來的。」她也接著分享：「雖然大家在劇中會看到很多消防員的無奈之處，但像這樣成功救人的案件，就會再勾起消防員心中的熱情，更何況像劇中這種成功把孩子接生出來，真的就像看到一個新的生命、新希望在你面前誕生，也許這就是很多人擔任消防員的初衷吧。」

本週六（5／15）即將播出邱漢成（溫昇豪）因延遲破門引發軒然大波，再度面臨要向民眾求情和解的困境；林義陽（劉冠廷 飾）到娛樂城進行消防安檢，該公司的沈經理竟找了王議員來關說跟威脅；楊消防局長說服市長將捕蜂捉蛇業務劃分給農業局，消防基層十分鼓舞；徐子伶（陳庭妮）也因此婉拒民眾的捕蜂要求，卻被民眾羞辱；張志遠（林柏宏 飾）奉命搶救想跳樓的女子，他背負著沉重壓力，在高樓頂樓苦勸著，但女子卻似乎不為所動。

(中時 )