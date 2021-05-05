名人堂球星「大嘴」米勒(Reggie Miller)加入季後附加賽的口水戰，把矛頭指向湖人球星詹姆斯(LeBron James)。米勒本周在廣播節目說：「詹姆斯嗆聲要開除那個提議季後附加賽的人。那1個月前呢，為什麼兩個月前的時候他不說？」

其實設想季後附加賽並付諸實行的人就是聯盟總裁席爾佛(Adam Silver)，並由聯盟董事會全票通過。主持人Dan Patrick笑說：「詹姆斯知道自己罵的人是聯盟老總嗎？這主意就是老總出的，他現在可能會想找詹姆斯來當面談一談。」

米勒則挖苦詹姆斯雙標：「那時候湖人、塞爾提克、獨行俠還在前6名的時候他怎麼不吭聲？現在他們被推到邊緣了，這看起來像是在哭鬧。所謂的季後附加賽，意義就在於讓大家重視例行賽，你得認真讓自己留在前6名，才有本錢在最後一周納涼、安坐著看別人廝殺。我知道他們被傷兵拖累，但我不想再聽到他們哭鬧，你想休息就打進前6名啊。」

獨行俠主將東契奇(Luka Doncic)其實4月時就批評過附加賽制度：「你打完72場例行賽力圖晉級，卻在季末可能連輸兩戰就淘汰。我看不出這有何道理。」依照規定，第7名和第8名球隊只要連輸兩場附加賽就出局，第9名和第10名的球隊連贏兩場即可晉級。此外，米勒也認為如果湖人回復健康，倒楣的反而是西區前兩位種子爵士、太陽，因為他們可能在季後賽首輪就強碰湖人。

(中時新聞網)