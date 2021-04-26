根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基26日爆料，儘管湖人本季受到詹姆斯、安東尼戴維斯兩大球星先後傷退影響，目前只拿35勝25敗、排在西區第5，湖人管理階層仍很滿意佛格執教風格，打算在今年夏天休兵期間跟佛格展開續約談判。

回顧2019年夏天，佛格意外擊敗眾多競爭者，取代華頓成為湖人新主帥，當時雙方簽下3年合約，佛格隨即幫助湖人在奧蘭多隔離園區拿下2019-20年球季總冠軍，目前佛格正在執行第2年合約，湖人管理階層當然很想趕緊跟佛格續約。

畢竟本季面臨詹姆斯、安東尼戴維斯兩大球星累積缺陣54場例行賽不利狀態，湖人仍可保持聯盟第1的防守效率，佛格當然位居首功，就算湖人今年季後賽可能落到無法擠進西區前4種子地步，湖人管理階層仍相信他們奪冠呼聲很高。

儘管湖人當前處於3連敗窘境，可是安東尼戴維斯已經傷癒復出打了兩場，距離詹姆斯歸隊時間也越來越近，目前詹皇已經缺席36天，創下職業生涯最長的休兵時間紀錄，但只要詹皇歸隊重新領軍湖人，湖人就可利用完整陣容全力爭冠了。

(中時 )