雖然厄文手感冷冰冰，但籃網依舊靠著杜蘭特領軍116比103後來居上擊敗暴龍，不但順利拿下3連勝，而且還以42勝20敗成為東區第一支拿到季後賽門票球隊。

NBA例行賽將在5月中結束，目前各隊都在力拚季後賽門票，西區爵士一夫當關，率先跨過季後賽門檻，今天籃網成為第二支闖進季後賽的球隊。

NBA上季修改了季後賽規則，東西區戰績前6的球隊可以篤定打季後賽，而戰績7-10的球隊還得打一場交叉殊死戰，才能確定哪兩隊晉級，而目前聯盟戰績最好的爵士以及籃網都已確定取得分區季後賽參賽資格。

籃網此役打完前三節落後3分，決勝節喬哈里斯連砍兩顆三分球追起反攻號角，葛瑞芬也連中兩元，麥克詹姆斯也貢獻兩記三分球，傑夫格林單手爆扣，籃網打出22比6攻勢逆轉戰局，緊接著杜蘭特連得5分鎖定勝局。

踢館成功的籃網，7人得分上雙，傑夫格林22分、8籃板最佳，杜蘭特17分、10籃板，葛瑞芬17分、6籃板，喬哈里斯16分、6助攻，沙梅特14分，麥克詹姆斯11分、8助攻，泰勒強生10分。

(中時 )