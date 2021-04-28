本季足球界交易新聞非常多，其中在巴塞隆納的梅西(Lionel Messi)、巴黎聖日耳曼的姆巴佩(Kylian Mbappe)、尤文圖斯的C.羅納度(Cristiano Ronaldo)都紛紛被媒體爭相報導，據傳他們都可能在今夏離隊，掀起足球界大風波，而此前曾傳出許多版本，歐洲六台爆料，姆巴佩下季將不與巴黎續約，且下家鎖定的正是豪門皇家馬德里，若成真，在C.羅離開西甲，梅西將迎來最強對手，但之後又傳出巴黎將全力留下姆巴佩的消息。

而今早又傳出兩大消息，據六台爆料，巴薩現在目標是與梅西續約，爭取內馬(Neymar)加盟，兩人目前都尚未與原東家續約，但後者已接近與巴黎續約，所以留隊機率很大，若照這樣發展，後面消息就有可能發生，據《世界體育報》指出，巴黎已為梅西開出一份2+1(2年合約+1年續約權)大肥約，這是原東家巴薩望塵莫及的數字，而《每日郵報》則表示內馬將讓出自己10號球衣給梅西！

BREAKING:



Lionel Messi has reportedly been offered a three-year deal by Paris Saint-Germain! #SLInt 🤯🔥



Full story: https://t.co/31IWU4s4zg pic.twitter.com/f5W8sN79UA — Soccer Laduma (@Soccer_Laduma) April 27, 2021

但巴薩還處衝擊西甲聯賽階段，梅西尚未表態，只想專注眼前比賽，而《TNT體育》巴西名記在社群指出，巴黎近2年在歐冠表現出色，上屆進決賽、本季也闖進4強，若梅西還想在生涯末期捧歐冠獎盃，去巴黎是不錯選擇。而去到法甲豪門與內馬、姆巴佩聯手是再瘋狂不過的事，若梅西真的轉隊，他們將組成「黃金三叉戟」陣容，其中內馬也表示自己曾建議球隊招攬梅西，如今巴黎又開出如此大約，或許這個可能性真的存在！

(中時新聞網)