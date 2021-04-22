自從2月15日出戰金塊造成腳跟受傷，整整缺席兩個多月的湖人「一眉哥」安東尼戴維斯終於要歸隊了！根據湖人總教練佛格22日受訪表示，只要一眉哥明天早上訓練狀況良好，將會先發上陣遭遇獨行俠，但預計將有15分鐘上場時間限制。

「只要安東尼戴維斯明早感覺良好，那是最重要的因素，考慮的並非我們要確保他今天在場上看起來很好，」佛格說，「關鍵在於他增加訓練量的反應如何，是否感覺痠痛，假如那樣的話，我們會再等1場，但希望他明天感覺不錯，卻有上場時間限制。」

安東尼戴維斯本季僅打23場，場均22.5分、8.4籃板及3.0助攻，佛格表示，一眉哥的上場時間將依每天情況而定，不管他打多久時間，都會以先發身份上場，「當你缺席這麼久時間，需要至少一到兩周找回腿上感覺，也要熟悉新隊友。」

佛格口中的新隊友，無非是當前湖人先發中鋒德拉蒙，安東尼戴維斯自己卻毫不擔心，「我認為德拉蒙非常適合我們，他目前打得很好，情況只會越來越好，隨著他更了解我們體系與戰術，我們就可更多時間一起打球，我們將會打得很棒。」

(中時 )