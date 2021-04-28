勇士今天以103比133狂輸獨行俠多達30分，2連勝止步，但史提芬柯瑞又投進5顆三分球，4月份已投進90顆三分球，繼續改寫NBA單月進最多顆三分球紀錄，勇士在4月份還有最後1場比賽，那就是當地30日晚上8點客場挑戰灰狼，如果柯瑞能在單場投進10顆三分球的話，他將豎立起一道單月投進百顆三分球的柯瑞障礙。

柯瑞在四月的14場比賽中曾經4次單場飆破10顆三分球，本月至今已投進90顆三分球，成為NBA史上第一人，但如果能在30日與灰狼之戰再創奇蹟的話，柯瑞將再添傳奇生涯紀錄。

柯瑞本季兩度與灰狼交手，1月26日在主場投進7顆三分球，攻下36分，勇士130比108大勝，相隔1天，1月28日又在主場迎戰對手，柯瑞僅投進4顆三分球，攻下16分，勇士123比111勝出。

今日與獨行俠之戰，勇士首節就被打爆，12比36落後多達24分，次節依舊沒有起色，單節17比26，半場打完已落後33分，而且在第一節與第二節的跨節一度長達10分鐘一分未得，打得柯瑞抬不起頭來。

最多落後近40分的勇士，雖然在下半場回神，但獨行俠卻不肯鬆手，第三節單節狂砍41分，讓比賽提前進入垃圾時間。

有機會角逐例行賽MVP的東契奇只打28分鐘就退場，39分、6籃板、8助攻，是獨行俠打爆勇士的第一兇手。

柯瑞18投9中，手感其實不差，27分、5顆三分球，穆德22分，威金斯15分，半場僅得29分，寫下隊史最難堪紀錄。

(中時 )