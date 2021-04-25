WE'VE GOT A BALLGAME ⚡ pic.twitter.com/Kw8NLZvhxq — Dallas Mavericks (@dallasmavs) April 25, 2021

沒想到「一眉哥」安東尼戴維斯的傷癒復出，反讓湖人狀況更爛！迎來復出第2戰的一眉哥，25日雖拿17分、3助攻與3籃板，卻交出投19中5的差勁手感，湖人更在末節徹底崩盤，終場93比108不敵地主獨行俠，西區第5位置越來越危險。

安東尼戴維斯一開賽狀態仍不好，首節投4中1，只拿2分、1籃板，幸好取代波普先發的麥克勒摩火力全開，單節攻下12分，幫助湖人打完首節，取得26比23領先；來到次節，戴維斯終於找回手感，搭配薛洛德火力，湖人逐漸拉開。

打完上半場，湖人58比46領先，安東尼戴維斯半場投10中4、4罰全進，拿12分、1籃板；但在第3節，戴維斯手感又變冰冷，單節只靠罰球拿到1分，也讓獨行俠趁機縮小差距，前3節結束，雙方打成79比79平手，比賽回到原點。

打到最後7分44秒，安東尼戴維斯被換上打完比賽，沒想到卻被獨行俠打出誇張22比4猛攻，原因就在湖人太想把球交給戴維斯處理，他卻手感欠佳，導致湖人反以91比105大幅落後，勝利早已逐漸遠去，戴維斯回歸反讓湖人連敗。

獨行俠以鮑威爾25分最高，芬利史密斯也有21分，東契奇18分、13助攻與8籃板，就算少了腳踝扭傷的波爾金吉斯，獨行俠仍拿3連勝，也縮小跟湖人之間勝差到1.5場；湖人以麥克勒摩20分最高，薛洛德16分、10助攻，庫茲馬14分。

(中時 )