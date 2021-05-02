定居在北加州的電影明星吳彥祖今天專程到南加州，參與「停止仇視亞裔」為主題的車友集會，數十輛超級跑車在洛杉磯的街頭遊行，反對仇視。

主辦單位Purist Group是洛杉磯一個由汽車愛好者組成的慈善組織，創辦人李宏聲（Sean Lee）來自台灣。今天上午這場車隊遊行從洛杉磯市中心出發，一路往東開約40分鐘，集結在亞裔聚居的一處商場。

今年初，舊金山灣區發生多起亞裔年長者在街頭受到肢體攻擊的事件。吳彥祖近幾個月透過社群媒體持續關注、參與遊行並接受主流媒體訪問，發聲反對仇恨亞裔。

吳彥祖今天來到南加州，向群眾講話時說，今天的遊行規模比想像中要大得多，大家不只是抱著對汽車的愛好而出來，更是站在一起反對層出不窮的仇視亞裔事件。

吳彥祖說：「我們要做的是愛彼此，不是仇恨彼此，我們需要擺脫那些分裂這個國家的爛事，我們必須愛每一個人，不要再有仇恨。」

吳彥祖先是在商場2樓向群眾打招呼，帶頭喊口號，拿著手機直播，接著拿起麥克風簡短談話。身為在亞洲具有高知名度的電影明星，吳彥祖十足親民作風，講完話後走入群眾，與朋友擊掌合照，為粉絲簽名。

數十輛價值新台幣上千萬元的超級跑車聚集，吸引車迷圍觀拍照。上百群眾大多戴著口罩，有人手拿停止仇恨亞裔的標語，也可看見韓國與菲律賓國旗。跑車的車窗上貼了停止仇恨亞裔的貼紙。

為亞裔爭取權益的團體Asians With Attitude（A.W.A.）成員凱文向中央社記者表示，亞裔族群應該要團結起來，無論來自哪一個國家，在愚蠢的種族歧視者眼中都一樣是攻擊的對象。他呼籲亞裔一起出來發聲，捍衛權益。

手拿標語的伊恩住在鄰近華人聚集的區域。他受訪表示，仇恨亞裔的情況越來越多，今天站出來參與遊行，是希望為亞裔社區盡一分力，讓在美國的亞裔社區能夠更好。（編輯：馮昭）1100502

(中央社)