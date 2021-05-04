新冠肺炎病毒變異後疫情持續在全球擴大，華航機師、諾富特飯店爆發群聚事件，且持續擴大引發全國關注，為鼓勵更多民眾踴躍施打疫苗產生防護力、降低社區傳播風險，彰化縣衛生局長葉彥伯偕同多名彰化醫界代表，4日下午已帶頭完成疫苗接種，盼更多第一線防疫人員也能跟進打疫苗。

彰化縣議會定期會昨天開議，葉彥伯上午在議會答詢說明關於縣內防疫旅館稽查情況與諾富特飯店彰化縣可能接觸者的居家隔離處置情況，下午會議散會後，葉彥伯回到衛生局，與彰化縣診所協會理事長吳祥富、醫師公會理事長連哲震、中醫師公會理事長彭德桂，和牙醫師公會理事長楊奕先等人，在衛生局接受新冠肺炎AZ疫苗。今天上午如常到議會備詢，身體看來無任何異狀。

葉彥伯表示，為鼓勵同仁踴躍施打疫苗，帶動更多第一線防疫工作人員跟進，邀請秀傳醫院進駐衛生局設接種站，昨天下午跟局裡20位同仁一同接種疫苗，他表示打完之後，幾乎沒什麼感覺，未產生不適症狀，接下來陸續還會有同仁跟進施打。

中央撥給彰化縣共6500劑AZ疫苗，目前已完成1800劑接種，施打率已達3成。葉彥伯強調，施打疫苗是最快速有效的自我防護方式，目前有滿多醫事人員仍在觀望中，擔心打了之後是不是會影響工作，加上打了有不良反應的消息，總是比沒副作用傳得快；其實大約半數以上的人打了之後沒感覺，免疫反應有感的大概僅2到3成，整體來說還是強烈建議大眾、尤其符合公費疫苗施打資格的對象踴躍來接種疫苗。

(中時 )