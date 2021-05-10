印度疫情失控，由於印度醫療體系面臨困境，我駐印度代表處確診同仁也不斷增加，外交部今天宣布已成立緊急應變小組，並報請國安會採取各項應變措施，目前暫不考慮關閉駐印度代表處，一旦駐處核心業務受到影響，外交部將派遣必要支援人員，以維持駐處重要核心業務順利運作。

因應印度疫情當前發展，外交部日前已成立緊急應變小組研擬各項措施，並經吳釗燮與相關部會首長討論後陳報國安會與行政院。外交部發言人歐江安表示，目前決定相關緊急應處作為包括：

一、政府鼓勵旅居印度的國人返國，但由於目前包租飛機有實際困難，因此政府鼓勵我國國民在本（5）月底之前搭乘日本商業航班至東京轉機回台。

二、由於駐印度代表處確診人數增加，因此外交部要求全館同仁落實居家上班，以避免接觸，除非有絕對必要，否則不應出外洽公。

三、對於駐處確診同仁，如果因病情必須送回國內治療，外交部將繼續使用CARPS保險公司的後送機制。若屬輕症，則續留印度，並將以視訊方式提供醫療諮詢及診斷。

四、對於非經手核心業務的部份同仁，外交部將安排他們及眷屬儘速離開印度返回台灣，直到印度疫情穩定；但外交部將確保駐處的核心業務繼續運作。

五、一旦駐處核心業務受到影響，外交部將派遣必要支援人員（已施打疫苗者優先)，以維持駐處重要核心業務順利運作。

六、目前外交部暫不考慮關閉駐印度代表處。駐印度代表葛葆萱大使已表達堅守崗位的決心，將繼續領導駐處對印度的業務。 葛大使本人及資深同仁將不會撤離，以維繫與印度政府的互動，並繼續為旅居印度的國人提供服務。

七、政府對印度人民的緊急援助行動，外交部將會持續提供必要的救援物資。

(中時 )