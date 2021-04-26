昨（25）日有一名女網友怒PO文，稱自己遇到最新詐騙手法，好心替2名謊稱需要幫忙的女子掃描某網購行動條碼，結果半小時後，臉書帳號就遭人盜用，盜用者甚至還以其名義發文，販售「極低價的全新iPhone12」，氣得該名女網友趕緊報案，為避免再出現下一個受害者，高調PO文請大家「以後務必小心這種死沒良心的大爛招！」

據貼文內容指出，原PO昨日在路上遇到2名女子，佯稱「公司在辦競賽活動」，需要路人「申辦會員送購物金」。由於方法十分簡單，只要拿出手機掃描「東X會員網購的行動條碼」即可，因此善良的原PO便不疑有他的幫忙。只是她萬萬沒想到，掃完行動條碼隔半小時，個人臉書帳號隨即被盜用，而且盜用者還用其名義發文，擅自販售「極低價的全新iPhone12」，讓原PO嚇得趕緊衝去報警，也萬幸臉書好友都很聰明，無人遭騙，只是最後連警方都救不回原PO帳號，僅表示「最近臉書被盜的人非常多，也許很多人都是被這種新型手法給騙了」，讓帳號被盜的苦主甚是無奈。

消息一出，很多網友都傻爆眼，紛紛表示「真是什麼招都能想的出來…」「在路邊遇到？詐騙還搞實體太高成本高風險了吧…」更有過來人出面提醒「不要嫌麻煩，開啟兩步驟驗證怎樣都不會被盜！」還提到「之前我遇過被盜的人說要賣，我詢問門市地址說要面交，他真給了我一個地址，不過故意給很遠，我就說我家人住那跟他約時間，然後他就不理我了，後來看了一下那地址是大潤發的地址」，不過對此原PO回覆「我跟朋友都有掃描，他當下沒收驗證碼，但我有收到，結果我臉書立馬被盜而朋友卻沒事！」看來無論是否有開驗證碼認證，來路不明的陌生請求還是得多加當心。

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(中時新聞網)