43歲男星孫協志近年與小他11歲的女星夏宇童爆緋聞，雖然雙方遲遲不願鬆口承認，不過孫協志和夏宇童近期都不避諱聊到對方或是同台，而夏宇童的Youtube頻道「夏女物語」近日也大方找孫協志演出情侶日常，兩人牽手又揉臉，互動閃到最高點。

夏宇童在頻道演出都會喜劇「夏女物語」，這次的主題為：「情侶關係有時跟恐怖片一樣」，並找來緋聞男友孫協志演出，影片一開始，夏宇童就靠著孫協志的肩膀，兩人雙手緊握地坐在沙發上。

夏宇童和孫協志牽手又揉臉，互動閃到最高點。（圖／取材自五熊國際Fish5bear Youtube）

孫協志看著夏宇童的手掌說：「斷掌，聽說斷掌的女生打人很痛」，結果夏宇童一揮手就把孫協志打昏，繼續看電視的夏宇童急忙問：「baby（寶貝）你要吃爆米花嗎？」接著夏宇童則把昏倒在地的孫協志扶起來，捏男生的鼻子、揉臉、搓手，夏宇童還直呼：「你手怎麼那麼冰啊？」

影片上片後，孫協志還在臉書發文宣傳，夏宇童更留言：「你手怎麼那麼冰啊」，同時，夏宇童也發文大讚孫協志：「很厲害都不會笑場」，讓網友看了紛紛直呼：「太好笑的放閃短片」、「必看！！（童協閃爆」、「公然曬恩愛」。

夏宇童拉孫協志的手，並直呼：「你手怎麼那麼冰啊？」（圖／取材自五熊國際Fish5bear Youtube）

孫協志和小他11歲的夏宇童在2019年傳出秘戀1年，儘管兩人都稱對方是「好朋友」，不過兩人則不時被媒體直擊牽手逛街、互動親密，這回夏宇童則是大方找孫協志來演出情侶日常，互動更是閃瞎全網。

都會搞事喜劇《夏女物語》#3

(中時新聞網)