中國國務委員兼外長王毅昨晚在聯合國安理會高級別辯論時稱，區域組織展開和平行動要「尊重國家主權和領土完整，防止干涉別國內政」，「不能使用武力或以武力相威脅」。

根據中國外交部官網19日深夜公布的新聞稿，王毅當天以中國國家主席習近平特別代表身分，透過視訊出席聯合國安全理事會「加強聯合國與區域和次區域組織合作」高級別公開辯論會，並作上述表示。

他說，當前，國際和平與安全領域挑戰突出，聯合國與區域組織應該「同向發力，為維護多邊主義多著力，對世界和平發展有作為」。

王毅稱，「聯合國憲章」是聯合國與區域組織合作的基石。區域組織開展和平行動，要符合憲章宗旨和原則，特別是尊重國家主權和領土完整，防止干涉別國內政。「要力求和平解決爭端，不能使用武力或以武力相威脅」。

他說，要維護聯合國安理會作為國際集體安全機制的核心地位，不能自行其是。「要堅持開放包容，不能搞地緣政治和集團政治，挑動意識形態對抗」。

王毅還提到，任何「強制性行動」必須得到聯合國安理會授權。

對於緬甸情勢，王毅則稱，國際社會應尊重和維護東南亞國家協會（東協，陸譯東盟）在東亞地區合作中的中心地位。

他說，當前，支持東協以「東盟方式」建設性參與緬甸國內和解進程，推動緬甸局勢緩和降溫，符合緬甸人民和國際社會的利益。

(中央社)