大陸26日公布新增11例新冠肺炎確診病例，均為境外輸入，山東更出現一名「復陽」案例。疫苗施打情況方面，據統計，大陸過去一個月，日均疫苗接種率約416萬劑次，大陸衛健委預計，今年底前，有望達成全民八成接種疫苗的群體免疫目標。

據了解，出現在山東省煙台市芝罘的「復陽」（治愈後再感染）個案王姓男子，為一名赴英國留學的19歲男子，曾於2月25日自英國出發，經芬蘭轉機後，2月26日抵達上海，在隔離期間被診斷為確診病例。治愈返回芝罘區健康監測期間，核酸檢測均無感染，直到本月25日，王男根據疫情防控規定接受覆查時，核酸檢測顯示為陽性。目前，該名王姓患者的全部接觸者已接受隔離，核酸檢測均無感染，患者居住的小區、涉及車輛和場所等核酸檢測同樣無感染。

大陸疫情方面，26日公布新增11例境外輸入病例，分別為雲南3例、上海和四川各2例，江蘇、福建、廣東和陝西各一例，無新增疑似或死亡病例，截至目前，大陸累計90,599人確診，其中4,636人死亡。

大陸疫苗接種狀況方面，據大陸國家衛健委官網消息，截至23日，全大陸31省區市累計報告接種新冠病毒疫苗近2.2億劑次，在過去一個月累計新增接種1.3億劑次，日均接種逾416萬劑次，大陸衛健委預計，若大陸要達到今年全國80％人口接種疫苗的群體免疫目標，還需要11.2億人接種新冠疫苗，目前距離該目標尚有9億人的差距，以按過去一個月的日均接種速度估算，還需約7個月時間，有望在今年底前達標。

(中時 )