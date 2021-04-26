竹南君毅中學參加今年苗栗縣科展，榮獲團體總冠軍。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南君毅中學參加今年苗栗縣科展，榮獲團體總冠軍，冠軍作者說明參展內容。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南君毅中學參加今年苗栗縣科展，榮獲團體總冠軍。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣110年國民中小學科學展覽，竹南君毅中學國中部推出17件參展作品，全部獲獎，其中有3件獲得第1名，校方也以總積分94分榮獲團體總冠軍。其中，生物科「明『茶』秋毫」是以破壞手搖茶飲氧化力的因子探討與研究，將代表苗栗縣參加全國賽。

君毅中學國中部參加今年苗栗縣國民中小學科學展覽，以總積分94分榮獲團體總冠軍，參賽的17件作品，全部獲獎，包括了第一名3件、第二名3件、第三名7件、佳作4件。成績相當傲人。這也是君毅中學科展戰隊第7次榮獲國中團體組冠軍，創下苗栗縣國中奪冠最佳紀錄！

在今年科展的冠軍作品中，潘廣安、連侑軒與蔡閎任等3名同學，以生物科─明「茶」秋毫─破壞手搖茶飲氧化力的因子探討與研究，將代表苗栗縣參加全國賽。

負責製造的3位同學，因為對自然科學領域有濃厚興趣，常常利用假日留在學校繼續做科展，晚上在家也不斷練習，因此延誤學校老師交代的作業，常要利用下課零碎時間完成，但他們絲毫不以為苦，反而樂在其中。

3位同學表示，因為學校積極推動的幸福工程，使他們在過程中獲益良多，之前做實驗大多是老師陪著做，自己不用花這麼多時間與功夫動手做，現在則多是自己獨立探究，從中發現問題解決問題，很有成就感，經過這段時間的努力，終究嚐到甜美的果實感覺超棒的。

(中時 )