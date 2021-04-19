司法風紀衍生銀行經理諸慶恩被控偽造定存單之再審案，高檢檢察署檢察官陳佳秀19日在法庭感傷地說，這起案件因翁茂鍾與司法人員不當往來造成「失衡的天秤」，諸慶恩遭判刑後含冤而死，她請求法官開啟再審，受公平及公正、透明的司法審判。

高院19日進行再審聲請的調查訊問，諸的家屬未到庭，檢察官陳佳秀有備而來，用投影片花了半小時講述這起冤案，並主張一審諸判無罪，二審改依偽造文書判刑4月，檢察官當時是為了諸的利益提上訴，因該部分不合法上訴遭駁回，符合聲請再審的要件。

陳佳秀說，翁茂鍾的怡華公司在1999年與百利達銀行（現改名法國巴黎銀行有債務關係，時任銀行經理的諸慶恩等人詢問過律師意見後，選擇用「自發自買」的方式處理債權，並向台北地方法院聲請強制執行。

未料，翁與其律師竟找當時的北市調查處機動站主任秦台生、最高法院法官石木欽吃飯，之後，由一封匿名檢舉信立案調查諸慶恩等人，檢方起訴後，台北地院認為判諸男無罪，但台灣高等法院改判刑4月、緩刑3年，檢方及諸都提上訴，最高法院審理期間諸死亡。

陳佳秀感傷地說，2003年諸慶恩死亡前，司法人員在案件審理期間卻與翁茂鍾多次不當宴飲及打球，且高院判諸男有罪並未調查對他有利的證據等，希望高院再審庭可裁准再審，還給死者諸慶恩一個公道。

承審法官黃惠敏問及，當年檢察官是否針對諸男商會法不另為無罪部分上訴，要釐清是否符合再審的要件，檢察官陳佳秀解釋當初為了諸的利益，所以諸跟檢察官的上訴都因不合法遭駁回，案件有罪定讞而非公訴不受理，可以聲請再審。庭末法官諭知全案候核辦。

(中時 )