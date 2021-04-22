桃園中壢驚傳情殺案件，51歲曾姓油漆工懷疑林姓檳榔西施女友外面偷吃，21日下午前往女友工作的檳榔攤準備談判，未料談判過程不順利，曾嫌一氣之下回車上拿出剪刀往女友身上狂刺15刀，眼看女友血流如注，曾嫌卻直接掉頭就走，林女倒臥血泊中身亡。送醫仍不治，警方目前已將曾男帶回到案。
據了解，40歲的林姓女友在中壢檳榔攤工作，21日下午因曾嫌懷疑她外面有人，於是到女方工作場所將她拉至旁邊還未營業的薑母鴨店談判，未料兩人談判並不順利，曾嫌一氣之下拿出剪刀往女友身上狂刺15刀，甚至還狠心往頸部猛刺。
女友當場血流如注，但曾嫌卻見死不救轉頭離去，林女檳榔攤同事發現她許久未歸，前往查看，發現林女倒臥血泊中奄奄一息，送醫後不治身亡。
警方獲報後3小時即將逃逸的曾嫌緝拿歸案，曾嫌表示動手後有看見女友流血，但「沒想到她會死」。警方目前已報請檢察官相驗，確認致命部位為頸部，並釐清兇嫌殺人原因。
(中時新聞網)
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