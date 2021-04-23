台中豐原一名7歲男童練柔道卻被摔成腦死，家屬偕同立委江啟臣開記者會出面說明。（王文吉攝）

台中市某國小7歲黃姓學童，21日在校外上柔道課，在練習護身倒法等柔道技巧時，疑因教練與學員施予過重訓練，導致腦震盪當場嘔吐昏迷。男童舅舅察覺不對勁，在其他家長協助下，將男童送往豐原醫院急救，因顱內嚴重出血陷入重度昏迷，醫師緊急安排開顱手術，仍宣告腦死，靠呼吸器維生。

家長出示教室側錄的影片，身高多出1個頭的學長，拉著男童練習，男童半推半就，突然間被學長做出柔道動作，摔趴在地上無法起身。家長指控「教練沒有制止學員，另一段影片中的男童雙膝跪地求饒，教練仍不為所動」。

男童家長表示，孩子才學柔道2個禮拜，疑還未學會護身倒法，被學長要求重複練習20多次，教練也至少7次，怒控教練未自覺出手過當，聯手學員進行危險柔道動作，導致孩子倒地重傷，又沒有及時察覺孩子傷勢並送醫，致生命垂危。

豐原醫院說明，7歲黃姓男童4月21日晚上9點36分到院急診，當時意識昏迷，有抽蓄、瞳孔放大及顱內出血，經緊急開刀處置，生命跡象仍不穩定，目前於加護病房插管中，昏迷指數3分。

警方表示，何姓教練偵訊時坦言訓練過程對男童施予柔道技巧多次，全案依業務過失傷害罪嫌移送檢方指揮偵辦，至於與受傷男童對摔的10歲學員是否有傳訊必要，有待檢察官進一步調查釐清。

(中時 )