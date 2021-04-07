台鐵太魯閣號出軌造成重大傷亡案件，富邦產險第一時間啟動重大事件緊急應變機制，於官網及臉書公布關懷保戶措施，主動清查比對傷亡名單，提供保戶即時協助與關懷，截至昨(6日)止，共計有8位富邦產險保戶不幸身故、17位保戶受傷，初步預估理賠總金額逾5800萬元。

富邦產險統計8名不幸身故保戶資料顯示，傷害險身故保險金602萬元、「大眾運輸工具意外事故增額保障」2200萬元，以及信用卡之旅平險約3000萬元，預估理賠總額逾5800萬元，富邦產險表示，連假後首個上班日透過快速理賠已給付800萬元理賠金，希望提供客戶最即時的協助。

華南產險於事故發生當日成立「太魯閣號緊急服務中心」，主動與台鐵聯繫確認傷亡者名單，並啟動快速理賠服務機制，已進行快速賠付。

華南產險副總經理暨發言人林適祺表示，華南產險承保台鐵職工福利委員會的「團體傷害保險」，保額為死亡及失能150萬元、傷害醫療5萬元。經查截至4月6日為止，華南產險有3名保戶在這次意外中不幸身故，包含台鐵團傷的2名保戶，分別為司機員、司機助理員，可獲得150萬元的保險金，以及1名乘客，該乘客的團傷保額為100萬元，另含「特定意外事故大眾運輸附加條款」100萬元，共可獲得200萬元的保險金。

面對無法預期的意外風險，富邦產險建議，民眾除了可以透過投保旅行平安險及個人傷害險來轉移風險外，也可選擇加保「大眾運輸工具意外事故增額保障」，藉此提高保障額度、為自己與家人建構完整的防護規劃。

(中時 )