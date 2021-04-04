我國駐菲律賓代表處一名人員於昨（3）日確診新冠肺炎，外交部表示，該人員目前已經進行居家隔離。駐處得知後再度依照緊急應變計畫及菲國政府相關規定，立即啟動防疫標準作業程序，通報駐處所在的辦公大樓管理中心與Makati市政府衛生局，並暫停領務服務。

外交部副發言人崔靜麟今天表示，由於駐處曾有一名人員在3月29日確診，因此立即委請專業公司於3月30日針對辦公場所進行全面消毒，駐處已再次匡列與昨天確診人員接觸的同仁，將儘快安排核酸檢測。這是駐菲律賓代表處第4名人員確診案例。

駐菲律賓代表處已經自3月30日至4月4日暫停領務服務，他說，國人如果有申辦領務業務的緊急需求，請先以電話或電郵方式與駐處聯繫，詳細情形及聯絡方式則參考駐菲律賓代表處的公告。

崔靜麟指出，目前全球各地疫情仍然嚴峻，外交部將持續提醒駐外各館處加強防疫作為，做好各項預防措施，並隨時與駐外各單位保持密切聯繫，掌握當地疫情發展，採取必要的防護措施，以確保同仁和眷屬的健康安全。

(中時 )