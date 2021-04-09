針對國民黨徽與國徽相近，國徽是否變更討論許久，內政部昨提出評估專案報告表示，國徽代表國家不易修改，政黨標章宜順應時代變遷適度調整。國民黨批評，昨天是太魯閣事故的頭七，執政黨不思痛定思痛，檢討過失，仍舊執迷於意識形態符號操作。內政部次長陳宗彥今表示，內政部依照立法院決議，在期限內提出專案報告，僅就現況分析，沒有強制要求特定政黨變更黨徽。

內政部昨提出專案報告指出，國徽與國民黨徽類似，國徽代表國家，廣於應用在多處，不輕易修改，若更改恐會對內、外造成影響，政黨標章則宜順應時代變遷適度調整，以與國家象徵有相當的識別度。

內政部專案報告建議國民黨更改黨徽，國民黨昨天痛批，昨天是太魯閣事故的頭七，執政黨不思痛定思痛，檢討過失，仍舊執迷於意識形態符號操作，視人命如草芥，這是國家最深沉的悲哀。

對此，陳宗彥今表示，依照立法院決議，內政部必須在4月9日前提出國旗國徽是否有更改必要專案報告，因此在昨天提出，其內容僅對有些政黨提出黨徽變更情況提出，並沒有要求哪個政黨要變更改黨徽。不過，該報告內容以國民黨徽跟國徽原由及現況分析，與內政部聲稱沒有針對特定政黨明顯有出入。

陳宗彥強調，評估報告沒有要求特定政黨更改黨徽，也無權要求，報告內容也沒有針對特定政黨，謹說明政黨越來越多，有些政黨黨徽有變更，因而提出建議供參考。

(中時 )