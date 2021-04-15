國民黨高市議員黃紹庭爆料，高雄市長陳其邁上任以來，市府今年度內部的線上學習訓練課程，竟多以市長名字來制定課程名稱，像是「其實我美邁」、「邁（My) English Class」等，痛斥造神、拍馬屁。對此，高市府回應，確實不宜已修正課程名稱，但強調公務員難免有有趣創意的想法，不要為難公務員。

黃紹庭表示，近日接獲高市府基層公務人員爆料上述一事，他們私下抱怨，為何花時間去上進修課程，還要時時刻刻籠罩在陳其邁的陰影之下，簡直是「精神轟炸」。

黃紹庭直指，此事凸顯出，現在邁市府內部充斥著馬屁文化，市府官員不認真工作，只知道要揣摩上意、全心全意討主子開心，如此一來，市政工作怎麼會做得好？

黃紹庭狠酸，原來邁邁市長的「兩年拚四年」，其實是要拼命造神、拍馬屁？從課程名稱「其實我美邁」，這更道盡了邁邁市長「義和團式」的領導風格，不求腳踏實地的認真做事，卻只會以催眠式的歌功頌德「大內宣」，施政當然是零零落落。

他感慨，過去韓國瑜市長時期，只不過建議各局處可用韓市長的人像Logo，進行市政宣傳，就被綠營議員及側翼網軍攻擊，鋪天蓋地批評韓國瑜市長濫用公家資源，在做自己的造神運動。諷刺的是，如今邁邁市長卻將個人造神運動，置入在基層公務人員的線上學習課程當中，完成課程後才可獲得補休及嘉獎一支的「行政獎勵」，以利未來升官晉侯。

新聞局長董建宏指出，這本來是年輕同仁覺得有趣才取的諧音，長官審查後覺得不需要這樣，課程正常就好。至於挨批大內宣，請大家不要為難公務員，公務員依法行政，難免有有趣的創意，「大家不會做不應該做的事，市府基本上就是為人民服務的單位」。

新聞局指出，為配合「2030雙語國家政策」，增進同仁英語溝通力，前於2021年2月17日以高市府人考字第11030126300號函頒110年度推動數位學習實施計畫。當中內容包括「政策e學堂」(政策能力訓練)、「職場e定通」(市政專業知能訓練)及「e指行天下」(英語能力訓練)3套組裝課程。

新聞局解釋，其中英語組裝課程名稱是由高雄市府人事處同仁，自行以諧音方式取名。經審酌認為不宜以諧音為課程命名，旋即於2月23日修正課程名稱，並已重新公告上網。

(中時 )