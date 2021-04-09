近日香蕉市況不佳，日前有立委質疑有盤商壓低價格、以6元收購，農糧署證實，昨天已發現有販運商以6元收購香蕉情事，農糧署已用密件送到公平會做後續查處。
農糧署署長胡忠一今天參與「農糧產品行銷績優企業團體頒獎表揚」時表示，近來香蕉市況不佳，甚至有盤商以6元收購、壓低價格，希望企業團體可以幫助農民維持在合理的價格，而不是壓低農民端的價格、在台北市賣很高，「這是沒有良知、良心與道德」。
據「農產品產地價格查報系統」顯示，內銷的青香蕉平均價格近日價格約為每公斤11.6元，農糧署署長胡忠一受訪時表示，目前南部產地香蕉價的上價為10元、中價為6元、下價為3元，但目前產量還不是很多，但近日有販運商6元收購，但上價明明還有10元至12元，「這樣販運商不應該」，目前香蕉上價有10元至12元，至少要以8元收購。
胡忠一說，昨天發現有販運商以此方式收購香蕉，也已密件送給公平會做後續查處。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。