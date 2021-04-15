農委會副主委陳駿季15日指出，在行政院13日召開跨部會議後，在達成「優先生產農用紙箱、農委會擔任協調平台、未來朝公版紙箱規畫」三點共識的同時，一周後急需紙箱的農民將可收到紙箱。

農委會15日召開「農用蔬果紙箱優先供應記者會」，陳駿季指出，紙箱缺、加上又不能使用出口大至陸的紙箱，進而衝擊到蔬果採取，而蔬果採收後若不及時運出產地，多延遲一天，蔬果的品質就多受一天的影響。

陳駿季指出，每年農用蔬果紙箱的需求為1.8億個紙箱，目前需要緊急處理的量為67萬個紙箱，以葉菜類、鳳梨及芒果為主。

在紙箱奇缺下，陳駿季指出，為能讓農民安心採收，13日行政院特別邀集永豐餘、正隆、榮成三大紙廠參與跨部會議，會中達成三點共識。首先是，三大女紙廠都同意將全力配合，優先以合理的價格生產農用紙箱，解決農用紙箱短缺的問題。

二是，陳駿季指出，農委會擔任平台，協調紙箱供應。農委會將以周為單位，進行每周用量的調查，並在每周五提供給三大紙箱優先生產。同時，針對量少且多元客制化的精農產品的紙箱，則由農糧署負責協調、調查，並由榮成紙業協助生產。

三是，陳駿季指出，未來朝公版紙箱規畫，為能使三大紙廠提升生產效率，將依不同蔬果的種類提出公版用的數量，再依紙箱需求的急迫性陸續完成。

陳駿季指出，16日農委會就會將未來一周的紙箱需求量告知三大紙廠，一周後急需紙箱的農民可以收到紙箱，放心採收。

(工商 )